Benzinlikte panik anları! Bir anda alev aldı

Akaryakıt istasyonuna benzin almaya gelen sürücü aracın motor kısmı alev almaya başlayınca ortalık bir anda karıştı. Büyük paniğin yaşandığı olayda alevler bir kişi tarafından tüple söndürülürken, vatandaşlar da kaçmaya çalıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.





Olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kavşak üzerine benzin almaya gelen sürücü beklemeye başladı.

Çalışanlardan biri yangın söndürme tüpünü alarak aleve müdahale ederken, hafif ticari aracın içerisindeki sürücü ve diğer kişiler koşarak istasyonunun dışına çıktı. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.