



Açıklamada, "Aracın yapılan sorgulamasında, araç üzerinde 13 adet "Haciz Yakalama Kararı" olduğu anlaşılmış, incelenen kamera kayıtlarında, bahse konu aracın çekici tarafından boş araziye bırakıldığının tespit edilmesi üzerine, çekici şoförü ile yapılan mülakatta, O.Ö. isimli şahsın kendisini arayarak 225 Türk lirası karşılığında aracı boş bir araziye bırakmak üzere anlaştıkları belirlenmiştir.