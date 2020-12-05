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    • Yaşam
    • 05.12.2020 12:44
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    • 05.12.2020 12:55
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    'nin İzmit ilçesinde yasağı ihlal edenler nı görünce böyle kaçıştı

    'nin İzmit ilçesinde, virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir grup gencin nı gördüğü sırada koşarak etrafa saçıldığı görüntü da ilgiyle izlendi. Görüntülerde polis aracının sokağa girdiği sırada yasağı ihlal eden kişilerin çığlıklar atarak kaçtığı görüldü.

    DHA

    İzmit Yenidoğan Mahallesi Mürselpaşa Caddesi üzerinde bir grup genç, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kararını ihlal ederek sokak ortasında toplandı.

    Kalabalığı gören kişilerin ihbar etmesi üzerine kısıtlama ihlalinin yaşandığı caddeye polis ekibi geldi. Polis aracının sokağa girdiğini fark eden kalabalık grup, bir anda çığlıklar atarak etraftaki ara sokaklara ve evlere kaçtı.

    Balkonda bulunan bir kişi tarafından kaydedilen o anlar sosyal medyada ilgiyle izlendi.

    Sosyal medyada büyük ilgiyle izlenen görüntülerde polis aracının sokağa girdiği sırada yasağı ihlal eden kişilerin çığlıklar atarak kaçtığı görüldü.
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    Haberler Yaşam Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yasağı ihlal edenler polis aracını görünce böyle kaçıştı