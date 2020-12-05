İ.Ç. ve K.Ş. karakola götürülürken, bina sakinleri de rahat bir nefes aldı. ekipler tarafından evde yapılan aramalarda ruhsatsız av tüfeği, alkol ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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