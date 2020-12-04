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    • Yaşam
    • 04.12.2020 Gazete
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    ni le ıslatıp elinizle sıkın ve ufaladıktan sonra geniş bir kaba alın. Kalan tüm malzemeyi üzerine ilave edip 10-15 dakika elinizle yoğurun.

    Anne köftesi

    Ekmek içlerini le ıslatıp elinizle sıkın ve ufaladıktan sonra geniş bir kaba alın. Kalan tüm malzemeyi üzerine ilave edip 10-15 dakika elinizle yoğurun. Vaktiniz varsa le kaplayıp 10 dakika buzdolabının alt rafında dinlendirin. Vaktiniz yoksa harçtan büyüklüğünde parçalar koparıp avucunuzda şekil verin. Kızgın ayçiçeği yağında veya ızgarada pişirip kızartılmış ekmek dilimleri üzerinde sıcak olarak servis yapın.

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    4 KİŞİLİK
    600 gram dana kıyma (iki kez çekilmiş)
    2 dilim bayat ekmek içi
    2 yemek kaşığı süt
    1 adet yumurta
    1 adet rendelenmiş soğan
    2-3 dal maydanoz
    1 diş sarımsak
    Yarım çay kaşığı köfte baharatı
    Yarım çay kaşığı kimyon
    Yarım çay kaşığı karabiber
    1 çay kaşığı tuz

    EMİNE TUNADAN /

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