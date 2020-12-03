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    • Yaşam
    • 03.12.2020 Gazete
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    Kardeşini yakalattı

    'de COVID-19 testi pozitif çıkan (18), karantina uymadı. Sokağa çıktı. Öz ağabeyi 'un ihbarı üzerine yakalandı. 3 bin 150 lira para cezası kesilen Berat Akbulut, karantinası dolana kadar yurda alındı. Hakkında 2 yıl hapis cezası istemiyle işlem başlatıldı.

    Kardeşini yakalattı
    'de COVID-19 testi pozitif çıkan (18), karantina uymadı. Sokağa çıktı. Öz ağabeyi 'un ihbarı üzerine yakalandı. 3 bin 150 lira para cezası kesilen Berat Akbulut, karantinası dolana kadar yurda alındı. Hakkında 2 yıl hapis cezası istemiyle işlem başlatıldı.

    Ferhat Akbulut, "Vicdanım rahat. Babam olsa affetmem" dedi.

    VİRÜS İHBAR HATTI: KOMŞU
    İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle, pandemide ihbar dönemi başladı. Bina yöneticileri veya apartman sakinleri, bir dairede gün, mevlit, taziye ve yılbaşı kutlamaları gibi toplanmaları, ihbar edebilecek. İhbar sonucu olay yerine giden kolluk kuvvetleri, tedbir kararına aykırı bir durum saptaması durumunda, hem misafire hem de misafiri kabul eden ev sahibine, ayrı ayrı 3 bin 150 lira idari para cezası uygulayacak.
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum


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