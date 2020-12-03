"BUNUN AYRI BİR ZEVKİ VAR"

Baba Ali Çankaya da çiftçilik yapmasına rağmen oğlu gibi merakının bulunmadığını, 1959 model traktörü sadece bir kez kullandığını belirtti.

İsmail Çankaya'nın oğlu Ufuk Çankaya da babasının traktör satın almasına ilk başta tepki gösterdiklerini söyleyerek, "Sonradan sayıları artınca biz de traktör kullanmaktan zevk almaya başladık. Hafta sonlarını iple çekiyoruz. Köye geldiğimizde traktörlere binip tur atıyoruz. Bunun ayrı bir zevki var. Özel sektörde kamyonet kullanıyorum ama traktörün ayrı bir yeri olduğunu gördüm." dedi.