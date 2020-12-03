Eşim istemiyor!

Bu konuda eşinizi ikna etmek pek kolay olmayacaktır. Ancak şunu eşinize ısrarla anlatmalısınız. Annelik duygusu özeldir. Anne olmak istediğini ve buna hakkın olduğunu ısrarla söylemelisin. Eşin şunu zamanla anlamak zorunda. Eğer sizin çocuk sahibi olmanızı engellerse bu evliliğiniz boyunca sürekli ısıtılan bir sorun olarak sizi yıpratacak. Eşinizin neden karşı çıktığı önemli. Ekonomik sorunlar mı? Eğer böyle bir durum varsa, konuşup ikna edilebilir. Tabii ki çiftlerin ortak kararı önemli. Her konuda ortak kararlar almak ilişkiyi daha da güçlendirir. Eşinizin çocuk korkusunun derinliğindeki sorunu da anlamalısınız.

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İLİŞKİ TERAPİSTİ / MARY G. BARRET