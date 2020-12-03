



'UZAK DÖVÜŞÜ TERCİH EDEN BİR SAVAŞÇI'

Gladyatörlerin çeşitli sınıflar içerisinde mücadele ettiğini belirten Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, "Retiarius sınıfı gladyatörler elinde 'fuscina' denilen üçlü ağızlı bir mızrak ya da bir ağ ile mücadele ediyor. Uzak dövüşü tercih eden bir gladyatör tipi. Rakiplerinin üzerine ağı attıktan sonra fuscina ile müdahalede bulunuyor. Bizim rölyefimizin üzerindeki gladyatörde bir ağ ya da mızrak yok. Retiarius denilen gladyatörlerde 'manica' denilen ve kalbini koruyan sol koluna kadar uzanan bir zırh vardır. Çünkü hareket kolu sol koludur. Sol kolu rakibine en yakın yerdir. Kalbini ve vücudunun sol kısmını korumak için giyer. Gladyatörler arasında manicayı sol koluna takan tek gladyatör bu. Diğer gladyatörler sağ koluna takar. Balteus denilen bir kemer vardır. Ağı kullandığı zaman, sağ elinde tuttuğu ağın bir ucunu kemerine bağlar. Aynı zamanda 'subligaculum' olarak da adlandırılan iç çamaşırı diyebileceğimiz belinde bir kıyafeti vardır. Bu rölyefimizdeki gladyatörün kafası kırık. Retiarius sınıfı gladyatörler kask takmazlar. Kafaları çıplaktır. Bacaklarında ekstra bir koruma yer almaz" diye konuştu.