Savcı Alpay Göçmen 5 Mayıs 2016'da yaptığı bir başka şikayetinde ise oğlu Görkem'in kardeşi ile aralarında başlayan bir sorunu bahane ederek kavga ortamı oluşturmaya çalıştığını anlatarak, "Eşyalara vurarak kendisine ve eşyalara zarar verdi. Bana sinkaflı küfürler kullanarak hakaret etti. Çevresinde uyuşturucu kullanan arkadaşları bulunduğundan bu hareketleri uyuşturucu etkisinde ya da yoksunluğundan dolayı gerçekleştirdiğini düşünüyorum. Uyuşturucu testini yaptırabilmek için kendisinden örnek alınmasını istiyorum, şikayetçiyim" dedi.

"BU OLAYLA İLGİLİ SUSMA HAKKIMI KULLANMAK İSTİYORUM"

Görkem Sertaç Göçmen ise ifadesinde "Bu olayla ilgili susma hakkımı kullanmak istiyorum. Sorulan sorulara cevap vermeyeceğim. Uyuşturucuya dair için örnek alınmasına rızam vardır" seklinde ifade verdi.