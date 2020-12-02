Eski sevgilisinden hamile kaldı, çocuğu yenisine yazdırdı! İstanbul'da sahte baba skandalı!

SAHTE BABA DA KENDİNİ YAKTI!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aile Mahkemesi'nin ihbarı üzerine çocuğu olmadığı halde nüfusa başvurarak küçük kızın babası sıfatını taşıyan A.E. ve gerçeği gizleyen anne T.D., hakkında 'Çocuğun Soy Bağının Değiştirilmesi' suçu kapsamında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. İki şüpheli, ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

DNA TESTİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Uzun yıllardır küçük kız babasını A.E., olarak tanıyordu ta ki gerçek babası ortaya çıkana kadar. Çünkü genç kadın çocuğundan gerçeği saklamak istemediği için sonunda öz babası H.Y.'ye mesaj atarak durumu belirti. Genç adam duydukları karşısında şoke olup hastaneye başvurarak DNA testi yaptırdı. Küçük çocuğun son dakika DNA testine göre yüzde 99 H.Y.'nin kızı olduğu çıktı.