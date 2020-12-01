Antalya'da yaşayan gazeteci Abdullah Yalçın (59), sosyal medyadan tanıştığı ve zor durumda kalan Yeliz M.'yi (43) evine davet etti. 3 gün evde kalan kadın ayrılırken iddiaya göre Yalçın'a ait 2 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 300 TL ve bir miktar alkollü içkiyi yanında götürdü. Durumu fark eden adam, polise giderek şikayetçi oldu.





Yeliz M, kayıplara karıştı.



Yalçın, "Kandırılmayı içime sindiremiyorum. Telefonla çok aradım ama telefonlarıma bakmıyor ve meşgule atıyor. Sosyal medyadan da beni her yerden silerek engellemiş" dedi.

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