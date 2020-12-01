Antalya'da yaşayan gazeteci Abdullah Yalçın (59), sosyal medyadan tanıştığı ve zor durumda kalan Yeliz M.'yi (43) evine davet etti. 3 gün evde kalan kadın ayrılırken iddiaya göre Yalçın'a ait 2 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 300 TL ve bir miktar alkollü içkiyi yanında götürdü. Durumu fark eden adam, polise giderek şikayetçi oldu.
Yeliz M, kayıplara karıştı.
Yalçın, "Kandırılmayı içime sindiremiyorum. Telefonla çok aradım ama telefonlarıma bakmıyor ve meşgule atıyor. Sosyal medyadan da beni her yerden silerek engellemiş" dedi.
Yer: Antalya... Sosyal medyadan tanıştığı kadın, gazeteciyi mağdur etti! "Kandırılmayı içime sindiremiyorum"
Antalya'da yaşayan 59 yaşındaki gazeteci Abdullah Yalçın, sosyal medyadan tanıştığı kadını evine aldı. Soyulduğunu anlayınca yıkıldı. Yalçın, "Kandırılmayı içime sindiremiyorum. Telefonla çok aradım ama telefonlarıma bakmıyor ve meşgule atıyor. Sosyal medyadan da beni her yerden silerek engellemiş" dedi.
Antalya'da yaşayan gazeteci Abdullah Yalçın (59), sosyal medyadan tanıştığı ve zor durumda kalan Yeliz M.'yi (43) evine davet etti. 3 gün evde kalan kadın ayrılırken iddiaya göre Yalçın'a ait 2 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 300 TL ve bir miktar alkollü içkiyi yanında götürdü. Durumu fark eden adam, polise giderek şikayetçi oldu.