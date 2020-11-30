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    • 30.11.2020 19:17
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    • 30.11.2020 19:17
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    'in eşi 'in tedavisi da devam ediyor

    Eski 'in 83 yaşındaki eşi 'in ünitesindeki tedavisinin devam ettiği, durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı.

    Sabah
    Çiller'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyor

    Sarıyer Yeniköy'deki evinde rahatsızlanan dönemin eski larından 'in eşi 83 yaşındaki İstanbul Maslak'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınmıştı. Özer Uçuran Çiller'e kaldırıldığı hastanede ilk müdahale yapıldıktan sonra ilerleyen yaşı nedeniyle daha önceki rahatsızlıklarından dolayı ünitesinde tedavi altına alındı.

    Yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen 'in durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

    ÖZEL ÇİLLER KİMDİR?
    21 Eylül 1937 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Özer Uçuran, 1963 yılında Tansu Çiller ile evlendi. Evlendikten sonra eşinin soyadını aldı ve hayatına Özer Çiller olarak devam etti. Caddebostan'ın ilk muhtarı olan Ramiz Uçuran'ın çocuğu olan Özer Çiller, Fransız Lisesi'nde okudu ardından da Robert Koleji'nde mühendislik bölümünden mezun oldu.


    8 yıl Amerika'da yaşayan Özer Çiller, Tansu Çiller'in Başbakan olmasıyla birlikte 'nin ilk First Gentleman'i (Başbeyfendi) unvanını aldı. Tansu Çiller ile Özer Çiller'in iki çocuğu bulunuyor.

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    Haberler Yaşam Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyor