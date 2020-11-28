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    • 28.11.2020 09:52
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    • 28.11.2020 09:52
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    SON DAKİKA: Sarıyer açıklarındaki yük gemisinde mürettebatı şoke eden olay: Kendini asarak etti

    Son dakika haberine göre, açıklarında bir yük gemisindeki mürettebattan biri odasında kendini asarak etti. Mürettabatı şoke eden olay sonrası gemiye çıkan Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerin incelemelerinin ardından şahsın cenazesi Kurumu morguna kaldırıldı.

    İHA
    Sarıyer'de gemi mürettebatını şoke eden olay!
    Olay, dün saat 13.00 sıralarında açıklarındaki bir yük gemisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denizdeki yük gemisinde görev yapan mürettebattan kimliği henüz öğrenilemeyen bir şahıs, odasında kendini asarak etti. Şahsa ulaşamayan gemideki diğer mürettebat odasına gittiğinde korkunç manzarayla karşılaştı. Şoke olan mürettebatın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler sağlık ekipleriyle birlikte gemiye çıktı.





    MÜRETTEBAT ŞOKE OLDU
    Şahsın üzerinde tetkik yapan sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından çalışma başlatan sahil güvenlik ekipleri, cesedin üzerinde bir süre inceleme yaptı. Mürettebatın da ifadesini alan ekiplerin çalışmaların ardından şahsın cenazesi karaya çıkartıldıktan sonra cenaze aracıyla Kurumu morguna kaldırıldı.

    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.



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