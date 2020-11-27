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    • Yaşam
    • 27.11.2020 21:58
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    • 27.11.2020 21:58
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    'un 39 ilçesinde '' asayiş uygulaması

    'un 39 ilçesinde "" asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Şüpheli araçlar aranırken, şüpheli kişilere yönelik kontrolleri yapıldı.



    İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın koordinesindeki "Yeditepe Huzur 2020-25" uygulaması saat 19.00'da başladı.

    Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, önleyici hizmetler, trafik denetleme, havacılık, narkotik suçlarla mücadele, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanları ile deniz limanı şubelerinin yanı sıra özel harekat ekipleri de katıldı.



    Uygulama kapsamında kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetimler yapıldı. Şüpheli araçlar aranırken, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi.




    Polis köpeklerinin de kullanıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek verdi.

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    Haberler Yaşam İstanbul'un 39 ilçesinde 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması