SON DAKİKA: İki ilde kaçakçılık operasyonu: 7 milyon adet makaron ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 2 milyon lira olan 1,5 milyon adet kaçak sigara yapımında kullanılan makaron ve 700 kilo tütün ile sigara yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 şüphelinin ev ve iş yerlerinde yüklü miktarda makaron ve tütün olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, şüphelilerin Hayrullah Mahallesi'ndeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
PİYASA DEĞERİ 2 MİLYON LİRA
Adreslerde arama yapan ekipler; piyasa değeri 2 milyon lira olan, 1,5 milyon makaron, 2 milyon filtre pamuğu, 1.5 milyon sigara kâğıdı, 700 kilo tütün ile 5 bin paket içi tütünle doldurulmuş makaron ele geçirdi. Gözaltına alınan Mustafa Ç. (48), Cuma Ö. (49) ve Veysel K. (52), sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
5,5 MİLYON BOŞ MAKARON ELE GEÇİRİLDİ
Bursa'da polisin düzenlediği kaçak sigara operasyonunda piyasa değeri 1 milyon 172 bin TL olan 5,5 milyon boş makaron, 24 bin doldurulmuş makaron ve 17 bin 250 sahte bandrol ele geçirilidi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nilüfer ilçesindeki 2 iş yerinde kaçak sigara satıldığı bilgisi elde etti. Ekipler, iş yerlerinin sahipleri N.E. ve A.E.'yi takibe aldı. Teknin ve fiziki takibin ardından dün 2 iş yerine eş zamanlı baskın yapıldı.
Baskında piyasa değeri toplam 1 milyon 172 bin TL olan 5 milyon 500 bin boş makaron, 24 bin içi doldurulmuş makaron, 17 bin 250 sahte bandrol ve bandrol yapıştırmak için kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.
N.E. ve A.E. hakkında resmi belgede sahtecilik ile vergi kanununa muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.