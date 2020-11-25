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    • 25.11.2020 19:11
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    Son dakika: Taksim nda girişimi!

    Son dakika haberi... Taksim girişimi nedeniyle kapatıldı. İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonunda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

    Taksim Metro İstasyonunda intihar girişimi!

    Taksim girişimi nedeniyle kapatıldı.

    Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, istasyon girişinde önlem aldı. Ekiplerin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

    İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonunda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Yaşam Son dakika: Taksim Metro İstasyonunda intihar girişimi!