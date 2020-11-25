Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 25.11.2020 19:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.11.2020 23:18
    ABONE OL

    Son dakika: Taksim nda !

    Son dakika haberi... Taksim 'nda raylara atladığı iddia edilen kişi, iki vagon arasında kalarak hayatını kaybetti. olayının ardından durdurulan seferleri yeniden normalde döndü.

    Taksim Metro İstasyonunda intihar!

    Taksim 'nda raylara atladığı iddia edilen kişi, iki vagon arasında kalarak hayatını kaybetti.

    Olay, saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Önder Buruloğlu(56), Hacıosman yönünde giden hareket halindeyken raylara atladı. İki vagon arasında kalan Buruloğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.

    Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Taksim İstasyonu giriş ve çıkışlara kapatıldı. Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Buruloğlu'nun cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından metro istasyonu giriş ve çıkışlara açıldı.

    METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA
    Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonunda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

    SEFERLER NORMALE DÖNDÜ
    nda, bir şahsın raylara atlayarak etmesinin ardından durdurulan metro seferleri yeniden normalde döndü.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Son dakika: Taksim Metro İstasyonunda intihar!