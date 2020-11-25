Taksim Metro İstasyonu'nda raylara atladığı iddia edilen kişi, iki vagon arasında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Önder Buruloğlu(56), Hacıosman yönünde giden metro hareket halindeyken raylara atladı. İki vagon arasında kalan Buruloğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Taksim İstasyonu giriş ve çıkışlara kapatıldı. Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Buruloğlu'nun cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından metro istasyonu giriş ve çıkışlara açıldı.



METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonunda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Taksim metro istasyonunda, bir şahsın raylara atlayarak intihar etmesinin ardından durdurulan metro seferleri yeniden normalde döndü.