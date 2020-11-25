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    • 25.11.2020 13:58
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    • 25.11.2020 13:58
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    SON DAKİKA: 'da silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

    Son dakika haberine göre, 'da seyir halindeki cipe düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    AA
    Antalya'da kanlı pusu! 2 kişi hayatını kaybetti

    'da seyir halindeki cipe düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

    Kepez ilçesi Esentepe Mahallesi Şahinbey Caddesi'nde ilerleyen 34 DKF 631 plakalı cip, henüz kimlikleri belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı.


    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçtaki 3 kişiden 2'sinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Saldırıdan yaralı kurtulan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


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