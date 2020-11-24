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    • 24.11.2020 13:16
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    SON DAKİKA: 'da İncirlik Üssü'nde görevli evinde ölü bulundu

    Son dakika haberi: 'da İncirlik 10. 'nda görevli 30 yaşındaki merkez Sarıçam ilçesi 'deki evinde ölü bulundu. Kahriman'ın karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

    AA
    İHA
    İncirlik'te görevli asker ölü bulundu! Zehirlenme...

    Adana'da, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş evinde ölü bulundu.

    ARKADAŞLARI ULAŞAMAYINCA EVİNE GİTTİ
    Alınan bilgiye göre, Mehmet Kahriman (30), görev yerine gitmeyince mesai arkadaşları uzman çavuşun merkez Sarıçam ilçesi Yeni Mahalle'deki evine ulaştı.

    Kiraladığı evde kalan Kahriman'ın kapıyı açmaması üzerine arkadaşları, ev sahibinden aldıkları yedek anahtarla içeriye girdi. Kahriman'ı yerde hareketsiz yatarken bulan arkadaşları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

    Adrese giden 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde Kahriman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

    ZEHİRLENDİĞİNDEN ŞÜPHELENİLİYOR

    Evde yaptıkları incelemede mangalda yakılmış kömür bulan ekipler, Kahriman'ın karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğinden şüpheleniyor.

    Kahriman'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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