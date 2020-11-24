Koronavirüs salgını sürecinde çay tüketimi 20 bin tondan 40 bin tona çıktı

"BU RAKAMIN 60 BİN TON SEVİYELERİNE İNECEĞİNİ TAHMİN EDİYORUZ"

Alim, yurt dışından gelen çay miktarında da azalma olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: "Geçen sene 120 bin ton kuru çay satmıştık, bu sene yaklaşık 30 bin ton sattık. İnşallah gelecek yıl daha yukarı çıkar. Özel sektörün de benzer şekilde artış yaşadığını biliyoruz. Yıl sonu itibarıyla stoklarımızda 120 bin ton kuru çay bekliyoruz.