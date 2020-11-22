Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 22.11.2020 09:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.11.2020 09:58
    ABONE OL

    Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında alkol alıp polisten kaçtılar! 10 dakikada 4 ayrı ceza aldılar

    Sokağa çıkma kısıtlaması 21 Kasım tarihinde saat 20.00'de başladı. 'da, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla otomobiliyle alkollü bir şekilde trafik çevirmesine giren Z.D.(52), otomobilinden indikten sonra yaya olarak kaçmaya çalışırken polis ekipleriyle yaşanan nefes kesen kovalamaca sonucunda yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Z.D.'ye 10 dakika içerisinde 4 farklı suçtan ceza uygulanırken, ehliyetsiz sürücünün otomobili ise bağlandı.

    Araçtan inen Z.D., bir süre ehliyetini ve kimliğini polis ekiplerine vermek istemedi. Daha sonra yaya olarak kaçmaya çalışan Z.D., polis ekipleriyle yaşanan nefes kesen kovalamaca sonrasına ara sokakta yakalandı.

    Z.D., burada polis ekiplerine ve kendini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi. Yaşanan kovalamaca, anbean kameralara yansıdı.

    10 DAKİKA İÇERİSİNDE 4 FARKLI CEZA YEDİ, OTOMOBİLİ BAĞLANDI
    Aşırı alkollü olduğu görülen Z.D., alkol metreyi üflemeyi reddederek, ekiplere zorluk çıkarmaya devam etti.

    Z.D.'nin ehliyetinin olmadığı belirlenirken otomobili ise bağlanarak, çekici ile emniyete götürüldü.

    Yaşanan kovalamacanın ardından Z.D.'ye 'Alkollü Araç Kullanmak', 'Ehliyetsiz Araç Kullanmak', 'Polisin Dur İhtarına Uymamak' ve 'Sokağa Çıkma Yasağını İhlal Etmek' suçlarından toplamda 6 bin 277 lira ceza uygulandı.

    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında alkol alıp polisten kaçtılar! 10 dakikada 4 ayrı ceza aldılar