Görevli memura "karaktersiz herif" diyen sanık 7 yıl sonra Yargıtay kararıyla beraat etti

SON SÖZÜ YARGITAY CEZA GENEL KURULU SÖYLEDİ

Genel Kurul, sanığın tarafı olduğu bir dava dosyasından sadece bir evrak fotokopisi alabilmek için aynı gün öğleden önce ve sonra olmak üzere iki kez ilgili mahkemenin kalemine geldiği, ancak önce mübaşir olmadığından bahisle öğleden sonra gelmesinin istendiği, öğleden sonra geldiğinde ise katılan zabıt kâtibinin başka bir iş nedeniyle yine beklemesini istediğine dikkat çekti.