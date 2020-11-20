"O DİREKLERDE AKIM VAR"

Tedavi için Sivas'a gidip döndükten sonra bu manzara ile karşılaştığını ifade eden Hüseyin Ocak, "Bu sene ağacımın dibine bir su kabağı dikeyim istedim. Su kabağı büyüyünce bahçemin içine gelsin diye uğraştım.