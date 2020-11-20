Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 20.11.2020 12:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.11.2020 12:26
    ABONE OL

    Erbaa'da bahçeye ekilen su kabağı elektrik tellerine sarılıp ürün verdi

    'ın Erbaa ilçesinde emekli polis memuru , bahçeye su kabağı ekti. Ocak'ın ektiği su kabağı elektrik tellerine sarılarak büyüdü ve ürün verdi. Ocak, tehlikeli olduğu için kimseyi tellere yaklaştırmadığını da söyledi.

    DHA
    Bahçesine ektiği ürün oraya sarılıp ürün verdi

    İlçe merkezinde Gaziosmanpaşa Mahallesi Tekel Sokak'ta yaşayan emekli polis memuru Hüseyin Ocak (72) evinin bahçesine su kabağı ekti.

    Bitkinin evin bahçesine doğru büyümesi için uğraşan Ocak, Eylül ayında tedavi için Sivas'a gidip döndükten sonra su kabağının elektrik tellerine sarılarak büyüyerek ürün verdiğini gördü.

    Sokakta ampul gibi sarkan su kabakları, ilginç bir görüntü oluşturdu.

    "O DİREKLERDE AKIM VAR"
    Tedavi için Sivas'a gidip döndükten sonra bu manzara ile karşılaştığını ifade eden Hüseyin Ocak, "Bu sene ağacımın dibine bir su kabağı dikeyim istedim. Su kabağı büyüyünce bahçemin içine gelsin diye uğraştım.

    Tedaviye gittim Sivas'a, geldim ki benim su kabağı gitmiş. Güneşi de görünce güney tarafa doğru uzamış.

    O direklerde akım var. Çocuklar o tellere vuruyor. Kabağı almak istiyorlar. Tehlikeli olduğu için kimseyi yaklaştırmıyoruz" diye konuştu.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Tokat Erbaa'da bahçeye ekilen su kabağı elektrik tellerine sarılıp ürün verdi