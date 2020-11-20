Eşim çok cimri

Maalesef eşim bir şirkette yönetici. Ancak çok cimri. Hem de her konuda. Bir restorana gittiğimizde bahşiş bile bırakmak istemiyor. Cimrilik evliliğimizi de etkilemeye başladı. Ne yapmalıyım? Evliliklerin önemli sorunlarından biri de çiftlerden birinin cimri olması. Maalesef bu durumla sık karşılaşıyoruz. Eşinizin neden cimri olduğunu öğrenmekle başlamalısınız. Gelecek korkusu mu var? Yoksa para harcamanın bu zamanda risk olduğunu mu düşünüyor? Ya da başka bir neden mi. Eğer gelecek korkusu nedeniyle cimrilik yapıyorsa, bu konuda yapabileceğiniz pek fazla bir şey yok. Çünkü sizin tüm tezlerinize gelecekle ilgili bir anti tez sunacaktır. Burada yapmanız gereken tutumlu olmanın önemli olduğunu ve bu konuda destek vereceğinize onu ikna etmek. Ancak restoranda bahşiş bırakmayacak kadar tutumlu olmak doğru değil. Eşiniz biraz anlayışlı ise mutlaka sizle ortak bir noktada buluşacaktır.

MARY G. BARRET / İLİŞKİ TERAPİSTİ