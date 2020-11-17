Günlük burç yorumları – 17 Kasım 2020 Salı

Astrogündem: Merkür - Uranüs karşıtlığı ile bugünlerden itibaren ortaya çıkabilecek toplumsal hareketlenmeleri konuşabilir. Dubai kentindeki kolluk kuvvetleri müdahaleleriyle gündemde önemli bir yer edinebilir. Askerlik sistemini yeni dünya düzenine göre revize edilecek.

KOÇ: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerle aranızda kuracağınız diyaloglar çok önemli. Baskıcı davranmak istemiyor fakat olayların boyutları, davranış biçimlerinizi olumsuz etkileyebiliyor.



BOĞA: BUGÜN özellikle olaylara bakış açınızda gizli bir mizah gizli. Partnerinizin üzerinizdeki baskısından sıkılabilirsiniz.

Sizinle ilgili ayrıntılar ilgisini çekiyor.





İKİZLER: Bazı konuları aklınıza takıyorsunuz.

BUGÜN geç kalınmış bir kaprisle ortaya çıkıyorsunuz. Sevdiğiniz kişilerin sizi anlamasının mümkün olmadığı alandaki paslaşmalar sizi gerginleştiriyor. Gereksiz detaylar yüzünden canınız sıkkın.