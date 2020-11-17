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    • 17.11.2020 08:36
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    Günlük burç yorumları – 17 Kasım 2020 Salı

    Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 17 Kasım 2020 Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Günlük burç yorumları

    Astrogündem: Merkür - Uranüs karşıtlığı ile bugünlerden itibaren ortaya çıkabilecek toplumsal hareketlenmeleri konuşabilir. Dubai kentindeki kolluk kuvvetleri müdahaleleriyle gündemde önemli bir yer edinebilir. Askerlik sistemini yeni dünya düzenine göre revize edilecek.

    KOÇ: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerle aranızda kuracağınız diyaloglar çok önemli. Baskıcı davranmak istemiyor fakat olayların boyutları, davranış biçimlerinizi olumsuz etkileyebiliyor.

    BOĞA:     BUGÜN özellikle olaylara bakış açınızda gizli bir mizah gizli. Partnerinizin üzerinizdeki baskısından sıkılabilirsiniz.
    Sizinle ilgili ayrıntılar ilgisini çekiyor.



    İKİZLER: Bazı konuları aklınıza takıyorsunuz.
    BUGÜN geç kalınmış bir kaprisle ortaya çıkıyorsunuz. Sevdiğiniz kişilerin sizi anlamasının mümkün olmadığı alandaki paslaşmalar sizi gerginleştiriyor. Gereksiz detaylar yüzünden canınız sıkkın.


    YENGEÇ: BUGÜN arkadaşlarınızla birlikte ideallerinizi gerçekleştirecek seyahatler yapabilir, zevkli zamanlar geçirebilirsiniz.
    İlişkilerinizde karşı tarafın sorunlarını kişisel olarak algılamamalısınız.



    ASLAN: KATILACAĞINIZ toplantılarda, doğru kişilerle tanışacaksınız. Yüksek mevkideki güçlü kişilerden destek olacaksınız. Kariyeriniz günden güne önem kazanmaya başlıyor. İş bağlamada başarılısınız.



    BAŞAK: YÖNETİCİ pozisyonunda çalışıyorsanız; şirketinize maddi kazanç sağlayacak birçok anlaşmaya imza atacaksınız. Memnun olmadığınız durumlar söz konusu ve gelen teklifleri değerlendirebilirsiniz.



    TERAZİ: AZİMLİ ve hırslı yapınız sizi agresif yapabilir. Enerjiniz doğru kullanmalı, insanlara karşı baskıcı davranmamalısınız.
    Kendinizden yaşça büyük kişilerle olumlu güç birliği oluşturacaksınız.



    AKREP: KARİYERİNİZİ grup çalışmaları ile destekleyeceksiniz. Aklınıza esen konularda başarılısınız ve bunu aşk hayatınıza yansıtıyorsunuz. Aceleci tavırlarınız yüzünden zarar görebilirsiniz.



    YAY: BUGÜN bulunduğunuz ortamlarda sizi fark etmelerini beklemeden öne atılacaksınız.
    Başlattığınız tüm çalışmaları inatla sürdürecek ve sonuca gideceksiniz. Çekici, enerjik ve aktif bir tavır içindesiniz.



    OĞLAK: UZUN süredir gizlediğiniz planlarınız uygulama aşamasına gelirken, sevdiğiniz işleri pratik yaşama geçirmelisiniz. Mesleki aşklar gündemde. Bugünlerde sakinliği ve dinginliği elden bırakmamalısınız.



    KOVA: ÇEVRENİZDE gelişen olumsuz olaylar karşısında gergin günler yaşayabilirsiniz.
    Sorunların dışında kalmayı başardığınız müddetçe sinir sisteminizi koruyabilirsiniz.
    Başarılı işler ayağınıza gelecek.

    BALIK: İŞ arayanlar iş tekliflerini değerlendirebilirler.
    Duygusal iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz. Kuşku içinde belirsizlikleri kafanızdan atın. Arkadaşlarınızın önerileri ile kafanız iyice karışıyor.
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