Günlük burç yorumları – 17 Kasım 2020 Salı

Astrogündem: Merkür - Uranüs karşıtlığı ile bugünlerden itibaren ortaya çıkabilecek toplumsal hareketlenmeleri konuşabilir. Dubai kentindeki kolluk kuvvetleri müdahaleleriyle gündemde önemli bir yer edinebilir. Askerlik sistemini yeni dünya düzenine göre revize edilecek.
KOÇ: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerle aranızda kuracağınız diyaloglar çok önemli. Baskıcı davranmak istemiyor fakat olayların boyutları, davranış biçimlerinizi olumsuz etkileyebiliyor.
BOĞA: BUGÜN özellikle olaylara bakış açınızda gizli bir mizah gizli. Partnerinizin üzerinizdeki baskısından sıkılabilirsiniz.
Sizinle ilgili ayrıntılar ilgisini çekiyor.
İKİZLER: Bazı konuları aklınıza takıyorsunuz.
BUGÜN geç kalınmış bir kaprisle ortaya çıkıyorsunuz. Sevdiğiniz kişilerin sizi anlamasının mümkün olmadığı alandaki paslaşmalar sizi gerginleştiriyor. Gereksiz detaylar yüzünden canınız sıkkın.
YENGEÇ: BUGÜN arkadaşlarınızla birlikte ideallerinizi gerçekleştirecek seyahatler yapabilir, zevkli zamanlar geçirebilirsiniz.
İlişkilerinizde karşı tarafın sorunlarını kişisel olarak algılamamalısınız.
ASLAN: KATILACAĞINIZ toplantılarda, doğru kişilerle tanışacaksınız. Yüksek mevkideki güçlü kişilerden destek olacaksınız. Kariyeriniz günden güne önem kazanmaya başlıyor. İş bağlamada başarılısınız.
BAŞAK: YÖNETİCİ pozisyonunda çalışıyorsanız; şirketinize maddi kazanç sağlayacak birçok anlaşmaya imza atacaksınız. Memnun olmadığınız durumlar söz konusu ve gelen teklifleri değerlendirebilirsiniz.
TERAZİ: AZİMLİ ve hırslı yapınız sizi agresif yapabilir. Enerjiniz doğru kullanmalı, insanlara karşı baskıcı davranmamalısınız.
Kendinizden yaşça büyük kişilerle olumlu güç birliği oluşturacaksınız.
AKREP: KARİYERİNİZİ grup çalışmaları ile destekleyeceksiniz. Aklınıza esen konularda başarılısınız ve bunu aşk hayatınıza yansıtıyorsunuz. Aceleci tavırlarınız yüzünden zarar görebilirsiniz.
YAY: BUGÜN bulunduğunuz ortamlarda sizi fark etmelerini beklemeden öne atılacaksınız.
Başlattığınız tüm çalışmaları inatla sürdürecek ve sonuca gideceksiniz. Çekici, enerjik ve aktif bir tavır içindesiniz.
OĞLAK: UZUN süredir gizlediğiniz planlarınız uygulama aşamasına gelirken, sevdiğiniz işleri pratik yaşama geçirmelisiniz. Mesleki aşklar gündemde. Bugünlerde sakinliği ve dinginliği elden bırakmamalısınız.
KOVA: ÇEVRENİZDE gelişen olumsuz olaylar karşısında gergin günler yaşayabilirsiniz.
Sorunların dışında kalmayı başardığınız müddetçe sinir sisteminizi koruyabilirsiniz.
Başarılı işler ayağınıza gelecek.
BALIK: İŞ arayanlar iş tekliflerini değerlendirebilirler.
Duygusal iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz. Kuşku içinde belirsizlikleri kafanızdan atın. Arkadaşlarınızın önerileri ile kafanız iyice karışıyor.