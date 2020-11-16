Ayrılmak isteyen sevgilisinin boğazını kesip ardından tecavüz etmeye çalıştı! İstenilen ceza belli oldu

"BURADAN ÇIKAMAYACAKSIN"

Sanığın Kaçmaz'ı tekmelediği de anlatılan mütalaada, "Seni buraya cezalandırmak için getirdim, buradan çıkamayacaksın. Seni burada parçalayacağım" dediği, ardından da Rabia Kaçmaz'ın annesi ile telefonda konuşmak amacıyla yanından ayrıldığı belirtildi.

Telefon görüşmesinin ardından sanığın, Kaçmaz'ın yanına geldiği bıçakla böbreğinden yaraladığı ve cinsel istismarda bulunduğu anlatıldı. Rabia Kaçmaz'ın cinsel istismara karşı koymasının ardından sanığın sinirlendiği kaydedilen mütalaada, Çiçek'in Kaçmaz'ı yastıkla boğmaya çalıştığı vurgulandı. Dana sonra Çiçek'in ışıkları kapatarak Kaçmaz'ın üzerine örtü örtüp dışarı çıktığı anlatıldı.

Mütalaada sanık Emre Çiçek'in bir süre sonra diğer sanık Yunus Kıldır ile atölyeye geri döndüğü, Kaçmaz'ın kafasına tekme vurarak "Halen gebermedin mi sen" dediği, sanık Yunus Kıldır'ın da Çiçek'e "Beni bu işe bulaştırma. Merak etme kimseye bir şey söylemem" diyerek arkasını dönüp gitmeye çalıştığı ve Çiçek'in de "Dur bir dakika" diyerek diğer sanıkla birlikte dışarı çıktığı ifade edildi.