Araba fiyatına papağan | Yurttan haberler

Amasya'da açılan bir pet shop, nadir bulunan 'molukan kakadu' türü papağanı satışa çıkardı. Fiyatı şaşırttı: 40 bin lira...
SON GÖREV
Yozgat'ta otomobil devrildi. Mesai sonrası evlerine dönen polis Mahmut Atıcı ile Murat Dağhan can verdi.
AVOKADO SOYGUNU
Antalya'da çiftçilerin nöbeti işe yaramadı. Hırsızlar bahçeden 7 bin lira değerinde bin avokado çaldı.
KİRALIK KIŞ LASTİĞİ
1 Aralık'ta başlayacak zorunluluk nedeniyle lastik kiralama formülü devreye girdi. Aylık 500, sezonluk 890 lira...
SON GÖREV
Yozgat'ta otomobil devrildi. Mesai sonrası evlerine dönen polis Mahmut Atıcı ile Murat Dağhan can verdi.
AVOKADO SOYGUNU
Antalya'da çiftçilerin nöbeti işe yaramadı. Hırsızlar bahçeden 7 bin lira değerinde bin avokado çaldı.
KİRALIK KIŞ LASTİĞİ
1 Aralık'ta başlayacak zorunluluk nedeniyle lastik kiralama formülü devreye girdi. Aylık 500, sezonluk 890 lira...