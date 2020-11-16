Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 16.11.2020 Gazete
    ABONE OL

    Araba fiyatına papağan | Yurttan haberler

    'da açılan bir pet shop, nadir bulunan 'molukan kakadu' türü papağanı satışa çıkardı. Fiyatı şaşırttı: 40 bin lira... İşte 16 Kasım tarihli Takvim Gazetesi'nin yaşam sayfalarından derlediğimiz yurttan haberler...

    Araba fiyatına papağan
    'da açılan bir pet shop, nadir bulunan 'molukan kakadu' türü papağanı satışa çıkardı. Fiyatı şaşırttı: 40 bin lira...

    SON GÖREV
    'ta otomobil devrildi. Mesai sonrası evlerine dönen polis Mahmut Atıcı ile Murat Dağhan can verdi.

    AVOKADO SOYGUNU
    'da çiftçilerin nöbeti işe yaramadı. Hırsızlar bahçeden 7 bin lira değerinde bin avokado çaldı.

    KİRALIK KIŞ LASTİĞİ
    1 Aralık'ta başlayacak zorunluluk nedeniyle lastik kiralama formülü devreye girdi. Aylık 500, sezonluk 890 lira...
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Araba fiyatına papağan | Yurttan haberler