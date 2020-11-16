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    • 16.11.2020 16:21
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    • 16.11.2020 16:21
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    Akılalmaz olay! Kollarındaki maskeden çıktı

    'ta, jandarma ekiplerince durdurulan minibüsteki 1'i kadın 2 kişi, kollarında takılı maskeye gizlenmiş ile yakalandı.

    Koluna taktığı maskenin içine gizlemiş! Hepsi ele geçirildi

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazarcık ilçesinde şüphe üzerine Y.D. (38) ve Y.Ç.'yi (26) takibe aldı. Ekipler daha sonra şüphelilerin bindiği minibüsü durdurdu.

    Y.D. ve Y.Ç.'nin üst aramasında herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, yüzlerinde maske olmasına rağmen kollarına maske takmalarından şüphelendi. Bunun üzerine şüphelilerin kollarındaki maskeleri kontrol eden ekipler, maske içerisine gizlenmiş 10 gram metamfetamin ile 10 gram bonzai ele geçirildi.

    Jandarma ekipleri tarafından gözaltın alınan Y.D. ve Y.Ç., sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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    Haberler Yaşam Akılalmaz olay! Kollarındaki maskeden uyuşturucu çıktı