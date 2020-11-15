Tokat'ta, 'İnsanlık ölmemiş' dedirten bir olay yaşandı. 14 yaşındaki Emrullah Yılmaz, yolda yürürken yaralı bir kediye rastladı. Araba çarpan hayvanı kucağına aldı. Veterinerin kapısını çaldı. Kedinin ezilen sol arka bacağı ampute edildi. 300 liralık tedavi masrafını ödeyemeyen Yılmaz ise ilçedeki bir dürümcüde işe başladı. Bir süre çalıştıktan sonra kedinin tedavi masrafını karşılayan genç, sağlığına kavuşan hayvanı sahiplendi. Evinde bakmaya başladığı kedinin iki yavrusu oldu. Ancak prenses ismini verdiği yavrulardan biri öldü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN