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    • Yaşam
    • 15.11.2020 Gazete
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    lı 14'lü sokakta tanıştığı kediyi tedavi ettirmek için de işe girdi

    lı genç, yaralı bulduğu kediyi tedavi ettirdi. masraflarını karşılamak için de de işe girdi.

    Sağlık durumu iyi!

    Tokat'ta, 'İnsanlık ölmemiş' dedirten bir olay yaşandı. 14 yaşındaki Emrullah Yılmaz, yolda yürürken yaralı bir kediye rastladı. Araba çarpan hayvanı kucağına aldı. Veterinerin kapısını çaldı. Kedinin ezilen sol arka bacağı ampute edildi. 300 liralık tedavi masrafını ödeyemeyen Yılmaz ise ilçedeki bir dürümcüde işe başladı. Bir süre çalıştıktan sonra kedinin tedavi masrafını karşılayan genç, sağlığına kavuşan hayvanı sahiplendi. Evinde bakmaya başladığı kedinin iki yavrusu oldu. Ancak prenses ismini verdiği yavrulardan biri öldü.

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    Haberler Yaşam Tokatlı 14'lü sokakta tanıştığı kediyi tedavi ettirmek için dürümcüde işe girdi