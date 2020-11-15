Nikahlı eşine dehşeti yaşatmıştı! Genç kadından şok sözler

Olay, 19 Temmuz'da merkez Palandöken ilçesindeki Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi. Volkan B., saçından tuttuğu dini nikahlı eşi Kübra T.'ye hakaret edip, "Sen benimle dalga mı geçiyorsun, öldürürüm seni" dedikten sonra darbetti.

Genç kadını yere yatıran Volkan B., karın bölgesine yumruk attı. Tüm bu yaşananlar hastanedeki bir kadın tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntüleri çeken kadın, "Polisi arıyoruz" deyip tepki gösterince, şiddet uygulayan Volkan B., "Ara, sana ne" deyip, darbetmeyi sürdürdü. Bahçe duvarının yan kısmından geçen başka bir kadın da "Sen kime vuruyorsun, burası dağ başı mı?" deyince genç kadını yerden kaldıran Volkan B., daha sonra bölgeden ayrıldı.