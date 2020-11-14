Folyo ile ütü

Ütü masanızın kılıfının altına alüminyum bir folyo yerleştirin. Folyo sıcağı geri yansıtır ve ütü yapmak çok daha kolay olur.

YENİ SÜNGER

Bulaşık süngerinizin üzerine biraz bulaşık deterjanı ekledikten sonra suyla köpürtün. Mikrodalga fırına atın ve 1-2 dakika bekletin. Böylece bulaşık süngeriniz yeni alınmış gibi olur.

PORSELEN TAMİRİ

Porselenleri bir tencereye koyup üstü kapanana kadar süt ekleyin. Hafif ateşte 40-45 dakika süt kaynadıktan sonra porselendeki çizikler de yok olmaya başlıyor.

DUVARDAKİ ALÇI

Duvarda çiviyi çakacağınız alanı işaretleyerek, çapraz bant yapıştırabilirsiniz. Bu sayede duvarın alçısını çatlamaya karşı korursunuz.