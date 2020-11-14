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    • Yaşam
    • 14.11.2020 Gazete
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    Folyo ile ütü

    altına alüminyum bir . yapmak çok daha kolay olur.

    Folyo ile ütü

    altına alüminyum bir . yapmak çok daha kolay olur.

    YENİ SÜNGER
    Bulaşık süngerinizin üzerine biraz bulaşık deterjanı ekledikten sonra suyla köpürtün. Mikrodalga fırına atın ve 1-2 dakika bekletin. Böylece bulaşık süngeriniz yeni alınmış gibi olur.

    PORSELEN TAMİRİ
    Porselenleri bir tencereye koyup üstü kapanana kadar süt ekleyin. Hafif ateşte 40-45 dakika süt kaynadıktan sonra porselendeki çizikler de yok olmaya başlıyor.

    DUVARDAKİ ALÇI
    Duvarda çiviyi çakacağınız alanı işaretleyerek, çapraz bant yapıştırabilirsiniz. Bu sayede duvarın alçısını çatlamaya karşı korursunuz.

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