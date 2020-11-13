Vicdansızlar!

Gözünü para bürümüş dolandırıcılar, SMA'lı bebeklerin yardım kampanyalarını hedef aldı. Sahte hesaplarla vurgun yaptı. Kimliği belirsiz kişiler, 23 aylık Öykü Elmalıca için açılan hesabı birebir taklit ederek, küçük kızın fotoğrafının yer aldığı; ancak IBAN bilgisinin farklı olduğu sahte hesap açtı. Dolandırıcılar yine 28 aylık Mira Lina Pala için açılan hesabı taklit ederek, 'Mira Lina Kara' adıyla başka bir sahte hesap açtı. Bu yöntemle hesapları gerçek sanarak takibe alan yardımseverlerden para toplayan şüpheliler, yardım kampanyalarına da zarar verdi. Çocukların tedavisi için sosyal medyadan yardım bekleyen aileler, durumu fark ederek suç duyurusunda bulundu. Ayrıca ailelerin başvurusu üzerine bu sahte hesaplar kapatıldı.

SAYFALARA İTİBAR EDİLMESİN

Öykü Elmalıca'nın babası Hasan Elmalıca, hesaplarının tek bir karakter dışında taklit edildiğini söyledi. Sayfalara itibar edilmemesini istedi.