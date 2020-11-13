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    • 13.11.2020 08:37
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    Günlük burç yorumları – 13 Kasım 2020 Cuma

    Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 13 Kasım 2020 Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Günlük burç yorumları

    Astrogündem: Venüs kader kapıları ile iletişim kuruyor. Kavgalı liderler yan yana gelebilir. Sağlık örgütlerinin ardı ardına yapacağını açıklamalarla havalimanlarında yeni düzenlemeler gelebilir. Birçok ülkede ise okullar kapanıyor.

    KOÇ: SİZİ destekleyen dostlarınız olmasına rağmen yalnızlık duygusundan kurtulamıyorsunuz.
    Güçlü görüntünüzün arkasında takdire ihtiyacınız var. Bugün, tartışma ortamlarından uzak kalmayı deneyin.



    BOĞA: İDEALLERİNİZ ve hırslarınız ön planda olacak. Bugün mesleğinizle ilgili hatalara düşebilirsiniz. Mesleki alanlarınızda gücünüzü ispat etme savaşı içindesiniz fakat beklemeyi yeğlemelisiniz.


    İKİZLER: FİNANS konularıyla ilgili yeni başlangıçlar peşindesiniz. Maddi konularda kazançlarınızı artırıcı ve size farklı konularda başarı sağlayacak çalışmalar içinde olacaksınız.
    Ertelediğiniz işleri tamamlamalısınız.



    YENGEÇ: YAŞAMINIZLA ilgili değişimlere hazırsınız.
    İç güvenliğe ve huzura ihtiyacınız var.
    Sevdiklerinizin desteğinin önemli olduğunu biliyor ve ilgi bekliyorsunuz. Bugün çevrenizle ortak bir sistem geliştirmelisiniz.


    ASLAN: ÇEVRENİZDE sizi destekleyen arkadaşlarınızın yardımıyla birçok organizasyon çalışmaları içinde olacaksınız. Enerjinizi ve gücünüzü ortaya koyacak büyük projelerin gündeme geleceğini bilmelisiniz.

    BAŞAK: ÇEVRENİZLE işbirliği içinde çalıştığınız zaman iş veriminizde artışlar gözleniyor.
    İşinizle ilgili bilgilerinizi pekiştirme konusunda seyahatleriniz olacaktır. Başarı için her türlü donanıma sahipsiniz.


    TERAZİ: İŞİNİZLE ilgili gerekli çalışmaları başlatabilirsiniz.
    İddialı davranarak birçok başarıyı kucaklayabilirsiniz. Sistemli yapınızı zorlayanlardan hoşlanmıyorsunuz. Bugün, randevularınıza geç kalmamalısınız.



    AKREP: YENİLİKLERE ihtiyacınız var. Rutin ilişkilerden sıkılıyor ve olaylara farklı bir şekilde bakıyorsunuz. Duygusal konularda ani çıkışlarınız partnerinizi şaşırtıyor. Aktiviteleriniz çoğalıyor.



    YAY: BUGÜN, yaşanan huzursuzlukları abartmamalısınız. Baskıcı yönleriniz bazılarını sıkabilir. Düşüncelerinizde direttiğinizde onlarla anlaşmanız güçleşebiliyor.
    Duygusal bağlarınız işlerinizi zorlaştırıyor.

    OĞLAK: BUGÜN, bulunduğunuz ortamlarda kendinizi savunma ihtiyacı içindesiniz. Güzel konuşmalarınızla çevrenizi etkileyecek ve karşıt düşünceleri bertaraf edeceksiniz.
    Kendinizi anlatma çabası içindesiniz.



    KOVA: AŞK yaşamınızda sizi etkileyen önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Bugün birçok renkli olay sizi bekliyor. Yaşam sevinciniz güçlü. Sıra dışı ilişkileriniz ve flörtlerinizle enerjinizi ortaya koyabilirsiniz.

    BALIK: KENDİNİZİ enerjik fakat huzursuz hissedebilirsiniz.
    Arkadaşlarınızla ortak fikirler üreterek kendinizi motive edecek çalışmalar yapacaksınız. Sezgileriniz düşüncelerinizi kavramanızda fayda sağlıyor.
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