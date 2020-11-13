Günlük burç yorumları – 13 Kasım 2020 Cuma



İKİZLER: FİNANS konularıyla ilgili yeni başlangıçlar peşindesiniz. Maddi konularda kazançlarınızı artırıcı ve size farklı konularda başarı sağlayacak çalışmalar içinde olacaksınız.

Ertelediğiniz işleri tamamlamalısınız.





YENGEÇ: YAŞAMINIZLA ilgili değişimlere hazırsınız.

İç güvenliğe ve huzura ihtiyacınız var.

Sevdiklerinizin desteğinin önemli olduğunu biliyor ve ilgi bekliyorsunuz. Bugün çevrenizle ortak bir sistem geliştirmelisiniz.