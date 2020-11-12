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    • Yaşam
    • 12.11.2020 12:53
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    • 12.11.2020 13:01
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    te korkunç cinayet! 2 çocuk annesi 'ı 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü...

    Korkunç olay bugün sabah İstanbul 'da yaşandı. Son dakika haberine göre bir te çalışan 2 çocuk annesi , tartıştığı depo çalışanı Ramazan T. tarafından 5 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Cani adam, polis ekiplerince gözaltına alındı.

    Markette dehşet! Defalarca bıçakladı...

    Olay, saat 08.30 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Market zincirinin organize sanayi bölgesindeki deposunda çalışan Ramazan T., malzeme getirdiği şubede görevli, 2 çocuk annesi Saadet Korkmaz ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Ramazan T., tartışmanın büyümesi üzerine Korkmaz'ı sırtı, karnı ve bacakları dahil vücudunun 5 yerinden bıçakladı.

    YARALI KADIN, HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

    Kanlar içinde yere yığılan Korkmaz, diğer mesai arkadaşları tarafından çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Tedaviye alınan Saadet Korkmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ramazan T. ise polis tarafından gözaltına alındı.
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    Haberler Yaşam Markette korkunç cinayet! 2 çocuk annesi Saadet Korkmaz'ı 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü...