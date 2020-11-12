"BÜTÜN ANNELERİN KORKUSU"

Deprem anını anlatan Ayaş, "Çocuğum farklı bir odadaydı. Hepimiz koşuşturduk ve Mehmet'in olmadığını fark ettim. Tekrar içeri koştum ve Mehmet'i aldım, o sırada cihaz yere düştü ve kırıldı. Çocuğum o günden beri duyamıyor, çok tedirginim. Firmanın bize çıkardığı fiyat 8 bin TL. Depremde canımızı kurtardık ama maddi olarak mağdur olduk. Gece uyurken oğlumun biyonik kulak cihazını çıkarıyoruz. Bütün annelerin korkusu bu. Deprem, sel, herhangi bir felakette çocuklarımıza ne olur diye düşünüyoruz. Enkaz altındaki çocuklara 'Sesimi duyan var mı?' diye seslendiler. Bizim çocuklarımız duymuyor. Depremden bu yana hepimiz bir odada uyuyoruz, hatta bazen anne baba olarak sabahlıyoruz" dedi.