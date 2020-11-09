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    Günlük burç yorumları – 9 Kasım 2020 Pazartesi

    Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 9 Kasım 2020 Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Günlük burç yorumları

    Astrogündem: Venüs-Mars karşıtlığı ile yetki, ağırlık ve güvenilirlik test edilebilir. ABD'de bir devir kapanırken 14 Haziran 1946 Doğumlu ve İkizler burcu Donald #Trump sosyal medya hesapları üzerinden yapacağı açıklamalarla dünyayı birbirine katmaya çalışacak.

    KOÇ: SEVDİĞİNİZ işleri yapmak için kolları sıvayacak ve soyunacağınız işler için sevdiğiniz kişilerle birlikte olmak isteyeceksiniz.
    Fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz tartışmalar yaratmayın.



    BOĞA: DUYGUSAL anlamda çabuk etkileniyor ve hızlı karar alıyorsunuz. Enerjinizi isteklerinizle mükemmel birleştiriyor ve güçlü iletişim kuracağınız kişileri arıyorsunuz. Planlarda uzun vadeli düşünün.



    İKİZLER: KENDİNİZE özgün davranış sergilerken kimseyi etkilemeyi düşünmüyorsunuz.
    Olaylara iyi niyetli yaklaşımınızın farklı algılanması sizi üzebilir. İlişkinizde fikirsel birliktelik önemli.

    YENGEÇ: YANINIZDA çalışanların fikir değiştirmeleri yüzünden zor anlar yaşayabilirsiniz.
    Çalışma hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu bir gün. Paylaşım duygunuz her zaman önemli.



    ASLAN: SİZ üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için, bugün görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecek. Yakın dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları, enerjinizi olumlu etkileyecek.


    BAŞAK: ÇEVRE ilişkilerini iyi kullanan biri olarak, sizi anlamak her zaman mümkün değil.
    Derin duyguların kişisi olarak olayları fazla kafaya takıyorsunuz. Her kelimenin altında farklı bir anlam aramanız hata.

    TERAZİ: ENERJİNİZİN sınırlarını kendiniz çizin.
    Duygularınızı paylaşırken dikkatli olun ve çevrenizin sizi etkilemesine izin vermeyin.
    Bazı dostlarınız ilişkilerinizi renkli tutmak için size yardım ediyor.

    AKREP: BUGÜN karışık düşünceler içindesiniz ve daha sabit olmanız konusunda kararsızsınız.
    Olaylara sakin bakmak istiyor ve huzurunuzu bozmak istemiyorsunuz.
    Ertelediğiniz işler konusunda sıkı çalışın.



    YAY: MADDESEL konular önem kazanıyor.
    Ortaklarınızla veya çalışma içinde bulunacağınız arkadaşlarınızla olumlu kararlar alabileceksiniz. Sosyal ve toplumsal yaşantınızda planlarınızı sakin uygulayın.

    OĞLAK: DUYGUSAL gerilimleriniz çok fazla.
    Kişisel ilişkilerinizde karşı tarafın istekleri baskın olduğu zaman, kendinizi kıskaç içinde hissediyorsunuz. Sezgilerinizi kullanıp farklı yöntemlerle çalışıyorsunuz.


    KOVA: AYKIRI düşüncelerinizle ön plana çıkmanız gerekmiyor. Konu ne olursa olsun, farklı konuşmayı adet haline getirdiniz.
    Aşkınızı sıra dışı yaşamak istiyorsunuz.
    Çevrenizdekiler arkanızdan konuşuyor.



    BALIK: OLAYLARI abartmadan önce, içsel sesinizin sizi yönlendirmesine izin verin. Sezgilerinizin sizi yanıltılabileceğini düşünerek, her zamanki sistemli yapınızı bozmayın. Biraz daha temkinli olmalısınız.
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