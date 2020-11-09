Günlük burç yorumları – 9 Kasım 2020 Pazartesi



BAŞAK: ÇEVRE ilişkilerini iyi kullanan biri olarak, sizi anlamak her zaman mümkün değil.

Derin duyguların kişisi olarak olayları fazla kafaya takıyorsunuz. Her kelimenin altında farklı bir anlam aramanız hata.



TERAZİ: ENERJİNİZİN sınırlarını kendiniz çizin.

Duygularınızı paylaşırken dikkatli olun ve çevrenizin sizi etkilemesine izin vermeyin.

Bazı dostlarınız ilişkilerinizi renkli tutmak için size yardım ediyor.



AKREP: BUGÜN karışık düşünceler içindesiniz ve daha sabit olmanız konusunda kararsızsınız.

Olaylara sakin bakmak istiyor ve huzurunuzu bozmak istemiyorsunuz.

Ertelediğiniz işler konusunda sıkı çalışın.