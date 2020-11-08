2. GÜN 10 KASIM 2020

KENNEDY CADDESİ SAAT 08.30 - 11.45 ARASI KAPANACAK YOLLAR

-Avrasya Tünel Son Çıkış Çatladıkapı'ya gelmeden u dönüşü kapatılacak. Sahil,

Sirkeci istikametine kapalı olacak.

-Aksakal sokaktan Çatladıkapı istikameti kapalı olacak.

-Gülhane içerisinden Sahil Kennedy Caddesi istikameti kapalı.

-Sirkeci Meydan'dan Sahil Kennedy Caddesi Sarayburnu istikameti kapalı.

ALTERNATİF YOLLAR

-Sahil Güney Kennedy Caddesi Çatladıkapı U dönüşlerinden Sahil kuzeye akım geri

çevrilecek.

-Aksakal sokaktan akım Küçük Ayasofya Caddesi'ne yönlendirilecek.

-Gülhane içinden ve askeri gazinodan çıkan araçlar Gülhane içine yönlendirilecek

-Sirkeci Meydan'dan akım Ankara Caddesi'ne ve Hamidiye Kavşak'tan dönüş alıp

Galata Köprüsü ve Ragıp Gümüşpala Unkapanı istikametine yönlendirilecek.

GALATA KÖPRÜSÜ SAAT 08.30 - 11.45 ARASI KAPANACAK YOLLAR

-Sarayburnu'ndan Sahil güney Sirkeci istikameti kapalı.

-Arabalı vapur giriş ve çıkışları

-Galata Köprüsü - Karaköy istikameti

-Ankara Caddesi'nden Sirkeci'ye katılım, Sahil kuzey ve güney kapalı.

-Cemil Birsel U dönüşü trafik Galata Köprüsü ve Sirkeci istikametine verilmeyecek

-Galata Köprüsü ve Eminönü otobüs duraklarından Ragıp Gümüşpala Caddesi'nden

gelen araçlar Cemil Birsel U dönüş(İstanbul Ticaret Üniversitesi Önü Kavşak )

noktasından kapatılacak. Galata Köprüsü istikameti ve Sirkeci istikametine trafik

verilmeyecek

-Kemeraltı Caddesi üzerinden Galata Köprüsü'ne akım verilmeyecek. (Tersane ve

Necatibey Caddesi'ne yönlendirilecektir.)