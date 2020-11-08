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    • 08.11.2020 19:03
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    'da hazırlığı! Bazı yollar trafiğe kapatılacak! işte o yollar

    Son dakika haberi... , Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 'da düzenlenecek yarışlarının, yarından itibaren üç gün boyunca çekilecek tanıtım filmi çekimi için, bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. İşte o yollar ve alternatif güzergahlar...

    DHA
    İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

    İstanbul Valiliği, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İstanbul'da düzenlenecek Formula 1 yarışlarının, yarından itibaren üç gün boyunca çekilecek tanıtım filmi çekimi için, bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

    Açıklamda, geçici süreyle trafiğe kapatılacak güzergahlar ile tarih ve saatleri şöyle:

    1. GÜN 9 KASIM 2020 KAPANACAK YOLLAR
    AVRASYA TÜNEL:     12.50 - 13.35 saatleri arasında
    -Samatya Güney Avrasya Tünel ilk giriş noktası, Avrasya Tünel Anadolu istikametine
    kapalı.
    -Namık Kemal Güney Avrasya Yolu'na giriş
    -Avrasya acil çıkış güney tersten araç verilmeyecek.
    -Avrasya Tüneli Güney Yol Anadolu Yakası çıkışı (Tünele tersten girebilecek araçlara
    karşı kapatılacaktır.)

    KAPATILACAK YOLLARA ALTERNATİF YOLLAR
    -Sahil Güney Sirkeci istikameti
    -Sahil Güney Samatya varyanttan Sahil Kuzey Yedikule istikameti
    -Yenikapı varyanttan Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'ne Unkapanı istikameti.

    BEŞİKTAŞ/ARNAVUTKÖY SAAT 14.45 - 17.30 ARASI KAPATILACAK YOLLAR
    -Muallim Naci Caddesi İle Kırbaç Sokak kesişimi geliş ve gidiş kapatılacak.
    -Arnavutköy Kuruçeşme Caddesi
    -Bebek Kuruçeşme Caddesi
    -Bebek Arnavutköy Caddesi
    -Cevdetpaşa Caddesi İnşirah Cadde kesişimi.

    ALTERNATİF YOLLAR DA;
    -Dere Boyu Caddesi
    -Portokal Yokuşu
    -Ahmet Taner Kışlalı Caddesi
    -Ahmet Adnan Saygun Caddesi
    -Kuruçeşme Çağrı Sokak
    -Yeşil Pınar Sokak
    -Arnavutköy Dere Sokak
    -Bebek Hamam Sokak.

    2. GÜN 10 KASIM 2020
    KENNEDY CADDESİ SAAT 08.30 - 11.45 ARASI KAPANACAK YOLLAR
    -Avrasya Tünel Son Çıkış Çatladıkapı'ya gelmeden u dönüşü kapatılacak. Sahil,
    Sirkeci istikametine kapalı olacak.
    -Aksakal sokaktan Çatladıkapı istikameti kapalı olacak.
    -Gülhane içerisinden Sahil Kennedy Caddesi istikameti kapalı.
    -Sirkeci Meydan'dan Sahil Kennedy Caddesi Sarayburnu istikameti kapalı.

    ALTERNATİF YOLLAR
    -Sahil Güney Kennedy Caddesi Çatladıkapı U dönüşlerinden Sahil kuzeye akım geri
    çevrilecek.
    -Aksakal sokaktan akım Küçük Ayasofya Caddesi'ne yönlendirilecek.
    -Gülhane içinden ve askeri gazinodan çıkan araçlar Gülhane içine yönlendirilecek
    -Sirkeci Meydan'dan akım Ankara Caddesi'ne ve Hamidiye Kavşak'tan dönüş alıp
    Galata Köprüsü ve Ragıp Gümüşpala Unkapanı istikametine yönlendirilecek.

    GALATA KÖPRÜSÜ SAAT 08.30 - 11.45 ARASI KAPANACAK YOLLAR
    -Sarayburnu'ndan Sahil güney Sirkeci istikameti kapalı.
    -Arabalı vapur giriş ve çıkışları
    -Galata Köprüsü - Karaköy istikameti
    -Ankara Caddesi'nden Sirkeci'ye katılım, Sahil kuzey ve güney kapalı.
    -Cemil Birsel U dönüşü trafik Galata Köprüsü ve Sirkeci istikametine verilmeyecek
    -Galata Köprüsü ve Eminönü otobüs duraklarından Ragıp Gümüşpala Caddesi'nden
    gelen araçlar Cemil Birsel U dönüş(İstanbul Ticaret Üniversitesi Önü Kavşak )
    noktasından kapatılacak. Galata Köprüsü istikameti ve Sirkeci istikametine trafik
    verilmeyecek
    -Kemeraltı Caddesi üzerinden Galata Köprüsü'ne akım verilmeyecek. (Tersane ve
    Necatibey Caddesi'ne yönlendirilecektir.)

    ALTERNATİF YOLLAR
    -Ankara Caddesi Ve Hamidiye Caddesi kesişiminde trafik geri çevrilerek Çağaloğlu
    Valilik istikametine geri yönlendirilecek.
    -Cemil Birsel Caddesi'nden gelen akım Ragıp Gümüşpala Caddesi, Unkapanı, Atatürk
    Köprüsü, Atatürk Bulvarı, Balat Sahil Yolu'na yönlendirilecek.
    -Ragıp Gümüşpala Caddesi - Unkapanı istikametinden gelen araçlar Cemil Birsel
    (İstanbul Ticaret Üniversitesi önü kavşak) U dönüşlerinden tekrar Ragıp Gümüşpala
    Unkapanı istikametine yönlendirilecek..

    3. GÜN 11 KASIM 2020
    15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ SAAT 13.45 - 16.00 ARASI KAPATILACAK VE ALTERNATİF YOLLAR
    -Güney Zincirlikuyu ayrımı (Güney O-1 Karayolundan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne
    gelen akım tamamen kesilerek Büyükdere - Balmumcu/Levent-Sarıyer ayrımına
    yönlendirilecektir.)
    -Kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası (Akım Sabiha Gökçen ayrımlarından
    Çamlıca bağlantı yoluna verilecektir.)
    -Kuzey Çamlıca gişelerden geliş, Mimar Sinan Camii karşısı kapama noktası (Akım
    Ataşehir yan yola verilecektir.)
    -Kuzey Ataşehir yan yol Çamlıca gişelerden geliş istikameti kapama noktası (Yan yola
    verilen akım Ataşehir, Barbaros, Yeni Sahra ayrımına yönlendirilecektir.)
    -Kuzey TEM katılım kapama noktası (O-4 kuzey yoldan gelen akım 15 Temmuz
    Şehitler Köprüsü'ne verilmeyerek Ünalan ayrımlarına yönlendirilecek.)

    ÜSKÜDAR SAAT 13.45 - 16.00 ARASI KAPATILACAK YOLLAR
    -Kısıklı Caddesi, Altunizade Köprüsü üzerinden D 100 kuzey yola katılım
    -Mahir İz Caddesi, Altunizade Köprüsü üzeri D 100 kuzey yola katılım
    -Beylerbeyi Abdullahağa Cadddesi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kuzeye katılım
    -Batı Ataşehir Kızıl Begonya sokaktan Kuzey Çevreyolu Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü
    istikametine katılım
    -Tophanelioğlu Caddesi D-100 kuzeye katılım, tünel girişi

    ALTERNATİF YOLLAR
    -Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
    -Yavuz Sultan Selim Köprüsü
    -Avrasya Tüneli
    -Nuhkuyusu Caddesi
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    Haberler Yaşam İstanbul'da Formula 1 hazırlığı! Bazı yollar trafiğe kapatılacak! işte o yollar