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    • Yaşam
    • 08.11.2020 Gazete
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    Bunları öldüreceğim

    'da katliamdan sonra eden 'in (28), öldürdüğü eski nişanlısı (27) ve annesi 'yu (48), adam tutup takip ettirdiği ortaya çıktı.

    Tolga Yanık
    Bunları öldüreceğim

    Konya'da katliamdan sonra eden Ömer İğret'in (28), öldürdüğü eski nişanlısı Büşra Gizem Güzelsoy (27) ve annesi Gülya Barutçu'yu (48), adam tutup takip ettirdiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan Umut Sefa E., İsmail K. ve onun arkadaşı Hulusi Ö. (21) ifadelerinde İğret'in sürekli olarak kendilerine 'u çok sevdiğini söylediğini, annesinin Büşra Gizem ile aralarına girdiğini, zaman zaman ikisini de öldürmekten bahsettiğini, kendilerinin de aralarının düzelmesi için yardımcı olmak istediklerini söyledi.

    Ömer İğret, Büşra Gizem Güzelsoy ve annesi Gülya Barutçu'yu öldürüp intihar etti.

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