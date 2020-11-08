Bunları öldüreceğim

Konya'da katliamdan sonra intihar eden Ömer İğret'in (28), öldürdüğü eski nişanlısı Büşra Gizem Güzelsoy (27) ve annesi Gülya Barutçu'yu (48), adam tutup takip ettirdiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan Umut Sefa E., İsmail K. ve onun arkadaşı Hulusi Ö. (21) ifadelerinde İğret'in sürekli olarak kendilerine Büşra Gizem Güzelsoy'u çok sevdiğini söylediğini, annesinin Büşra Gizem ile aralarına girdiğini, zaman zaman ikisini de öldürmekten bahsettiğini, kendilerinin de aralarının düzelmesi için yardımcı olmak istediklerini söyledi.

Ömer İğret, Büşra Gizem Güzelsoy ve annesi Gülya Barutçu'yu öldürüp intihar etti.