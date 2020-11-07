Akademik araştırmalarda Amerika Futbolu ve Buz Hokeyi liglerinde hangi daha fazla ceza aldığı Türkiye Futbol Süper Ligi'nde böyle bir durum görülmediği ortaya konmuştur sorusu bu akşam ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya soruldu. Cumartesi günleri saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan yarışmada, yarışmaya sorulan sorular bilindiği üzere çok araştırılıyor ve cevabı merak ediliyor. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı ne? İşte merakla araştırılan o sorunun şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'E DAMGASINI VURAN SORU

Soru: Akademik araştırmalarda Amerika Futbolu ve Buz Hokeyi liglerinde hangi oyuncuların daha fazla ceza aldığı Türkiye Futbol Süper Ligi'nde böyle bir durum görülmediği ortaya konmuştur?

A: Bıyık bırakan

B: Siyah forma giyen

C: Kısa boylu olan

D: Uzun saçlı olan

Doğru Cevap: B: Siyah forma giyen