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    • 07.11.2020 23:13
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    • 07.11.2020 23:23
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    Amerika Futbolu'nda hangi oyuncuların daha fazla ceza aldığı 'de böyle bir durum görülmediği ortaya konmuştur?

    Akademik araştırmalarda Amerika Futbolu ve Buz Hokeyi liglerinde hangi oyuncuların daha fazla ceza aldığı Türkiye Futbol i'nde böyle bir durum görülmediği ortaya konmuştur sorusu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorular arasındaki yerini aldı. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

    Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

    Akademik araştırmalarda Amerika Futbolu ve Buz Hokeyi liglerinde hangi daha fazla ceza aldığı Türkiye Futbol i'nde böyle bir durum görülmediği ortaya konmuştur sorusu bu akşam ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya soruldu. Cumartesi günleri saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan yarışmada, yarışmaya sorulan sorular bilindiği üzere çok araştırılıyor ve cevabı merak ediliyor. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı ne? İşte merakla araştırılan o sorunun şıkları ve cevabı

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER'E DAMGASINI VURAN SORU

    Soru: Akademik araştırmalarda Amerika Futbolu ve Buz Hokeyi liglerinde hangi oyuncuların daha fazla ceza aldığı Türkiye Futbol Süper Ligi'nde böyle bir durum görülmediği ortaya konmuştur?

    A: Bıyık bırakan

    B: Siyah forma giyen

    C: Kısa boylu olan

    D: Uzun saçlı olan

    Doğru Cevap: B: Siyah forma giyen

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    Haberler Yaşam Amerika Futbolu'nda hangi oyuncuların daha fazla ceza aldığı Süper Lig'de böyle bir durum görülmediği ortaya konmuştur?