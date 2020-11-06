



DEHŞET ANLARI KAMERADA

Görüntülerde, inşaat şirketinde başlayan kavga dışarıya taşıyor. Dışarıda tekme ve yumruklu kavganın ardından baba ve oğul eve gidip silah alıyor. Bir süre gelen şahıslar dede ve torununa ateş açıyor. Yere düşen dede ve torun kanlar içerisinde kalıyor. Saldırganlar ise kaçarak uzaklaşıyor. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.