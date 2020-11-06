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    • Yaşam
    • 06.11.2020 Gazete
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    Eski eşinin saldırısına uğrayan kadın sosyal medyadan yardım çığlığı attı

    Kayseri'de Sibel Aslan, eski eşi Onur D.'nin saldırısına uğradı. Sosyal medyadan yardım çığlığı attı: Beni öldürecek. Kurtarın...

    Sibel saldırı
    Kayseri'de Sibel Aslan, eski eşi Onur D.'nin saldırısına uğradı. Sosyal medyadan yardım çığlığı attı: Beni öldürecek. Kurtarın...



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    Antalya'da Sarp Ege Aktaş (2.5), kulaksız doğdu. Anne Yağmur Aktaş "Oğlumun ABD'de tedavisi için 90 bin dolar gerekiyor" diye konuştu.

    YERLİ AŞI MÜJDESİ
    Erciyes Üniversitesi'nde Covid-19'a karşı aşı geliştirildi. ERUCOV-VAC adlı aşı dün ilk kez denendi.
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    Haberler Yaşam Eski eşinin saldırısına uğrayan kadın sosyal medyadan yardım çığlığı attı