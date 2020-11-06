Eski eşinin saldırısına uğrayan kadın sosyal medyadan yardım çığlığı attı

Kayseri'de Sibel Aslan, eski eşi Onur D.'nin saldırısına uğradı. Sosyal medyadan yardım çığlığı attı: Beni öldürecek. Kurtarın...
BU SESE KULAK VERİN
Antalya'da Sarp Ege Aktaş (2.5), kulaksız doğdu. Anne Yağmur Aktaş "Oğlumun ABD'de tedavisi için 90 bin dolar gerekiyor" diye konuştu.
YERLİ AŞI MÜJDESİ
Erciyes Üniversitesi'nde Covid-19'a karşı aşı geliştirildi. ERUCOV-VAC adlı aşı dün ilk kez denendi.
BU SESE KULAK VERİN
Antalya'da Sarp Ege Aktaş (2.5), kulaksız doğdu. Anne Yağmur Aktaş "Oğlumun ABD'de tedavisi için 90 bin dolar gerekiyor" diye konuştu.
YERLİ AŞI MÜJDESİ
Erciyes Üniversitesi'nde Covid-19'a karşı aşı geliştirildi. ERUCOV-VAC adlı aşı dün ilk kez denendi.