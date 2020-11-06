Şüphelilerin kullandığı barakalarda ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda değişik çap ve modellerde 7 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait çok sayıda mermi, yüksek miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Tamamının daha önce yurtlarda kaldığı belirlenen suç örgütü üyelerinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.