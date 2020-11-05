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    • 05.11.2020 08:48
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    Günlük burç yorumları – 5 Kasım 2020 Perşembe

    Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 5 Kasım 2020 Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Günlük burç yorumları

    Astrogündem: Ay-Uranüs 60'lığı yeni deneyimler ve küçük maceralara açık bir dönemi işaret edebilir. Dünyada Wi-Fi kullanımında önemli atılımlar yapılırken kullanıcı verilerini elinde bulunduran bazı şirketler konuşulabilir. Bu dönemde atılacak uydular hedefine ulaşmayacak.

    KOÇ

    21 Mart - 19 Nisan

    Sizin açınızdan en uygun olan kişi veya kişilere problemleri bırakmak ve çözmelerini istemek beraberinde sorumluluğu atmak ve rahatlık getirecektir.

    BOĞA

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Partnerinize karşı ilgi duyuyor olmanız ilişkinizi toparlamak için yetmeyebilir bu yüzden ihtiyatlı ve hatalı noktalarınızı çözerek ilerlemeniz önemli.

    İKİZLER

    21 Mayıs - 21 Haziran

    Dostlarınıza karşı önlem almanız gereken bir gündesiniz. Arkanızdan gerçekleşebilecek bir dedikodu ya da istemediğiniz bir hadise ile güveniniz sarsılabilir.

    YENGEÇ

    22 Haziran - 22 Temmuz

    İlişkisel konularda verimli ve mutlu olacağınız bir gündesiniz. Ancak maddi konularda oldukça dikkatli olmalısınız. Herkese güvenmemeli eşyalarınıza sahip çıkmalısınız.

    ASLAN

    23 Temmuz - 22 Ağustos

    İş ve maddiyat konularında da yine ihtiyacınız olandan fazlasını harcamak sizi zor duruma sokabilir. Gayretlerinizin karşılığını alabileceksiniz.

    BAŞAK

    23 Ağustos - 22 Eylül

    Evli olan Başak'lar aile içerisine gelecek bir terfi ile maddi konuda rahata geçerek kendilerini oldukça mutlu hissedebilirler. Güzel günler oldukça yakın.

    TERAZİ

    23 Eylül - 22 Ekim

    Hırsızlık konusunda dikkatli olmanız ve kandırılmak konusunda önlem almanız gereken bir gündesiniz. Dostlarınızla ilişkileriniz de başarılı olacak.

    AKREP

    23 Ekim - 21 Kasım

    Sezgilerinize güvenmeniz, doğruyu yanlışı ayırt edebilmeniz bakımından önemli olacak. Daha olumlu bir hayat için cümlelerinize dikkat etmelisiniz...

    YAY

    22 Kasım - 21 Aralık

    Aşk hayatınızda inişli çıkışlı ilişki süreçlerinden geçebilirsiniz. Partnerinizle yaşadıklarınız problem haline gelebilir. Ancak fevri olmamaya dikkat etmelisiniz.

    OĞLAK

    22 Aralık - 19 Ocak

    Bugünlerde daha duygusal ve sağ duyulu olmak size ilişkide başarı getirecektir. Kalbiniz ve sevginiz oldukça verimli süreçler getirecektir.

    KOVA

    20 Ocak - 18 Şubat

    Bereketin artacağı bugünlerde kendinizi takım çalışması içerisinde hissedebilirsiniz. Ailenizden gelecek yardım ve destek ile yalnız olmadığınızı görebilirsiniz.

    BALIK

    19 Şubat - 20 Mart

    Duygusal konularda daha verimli olabilmek için kendinizi iyi ifade edin. Sizden başka hiç kimse sizin duygularınızı tam olarak anlayamaz, yargı hakkı vermemelisiniz.
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