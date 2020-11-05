Günlük burç yorumları – 5 Kasım 2020 Perşembe

YENGEÇ

22 Haziran - 22 Temmuz

İlişkisel konularda verimli ve mutlu olacağınız bir gündesiniz. Ancak maddi konularda oldukça dikkatli olmalısınız. Herkese güvenmemeli eşyalarınıza sahip çıkmalısınız.

ASLAN

23 Temmuz - 22 Ağustos

İş ve maddiyat konularında da yine ihtiyacınız olandan fazlasını harcamak sizi zor duruma sokabilir. Gayretlerinizin karşılığını alabileceksiniz.

BAŞAK

23 Ağustos - 22 Eylül

Evli olan Başak'lar aile içerisine gelecek bir terfi ile maddi konuda rahata geçerek kendilerini oldukça mutlu hissedebilirler. Güzel günler oldukça yakın.

TERAZİ

23 Eylül - 22 Ekim

Hırsızlık konusunda dikkatli olmanız ve kandırılmak konusunda önlem almanız gereken bir gündesiniz. Dostlarınızla ilişkileriniz de başarılı olacak.