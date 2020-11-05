Günlük burç yorumları – 5 Kasım 2020 Perşembe

Astrogündem: Ay-Uranüs 60'lığı yeni deneyimler ve küçük maceralara açık bir dönemi işaret edebilir. Dünyada Wi-Fi kullanımında önemli atılımlar yapılırken kullanıcı verilerini elinde bulunduran bazı şirketler konuşulabilir. Bu dönemde atılacak uydular hedefine ulaşmayacak.
KOÇ
21 Mart - 19 Nisan
Sizin açınızdan en uygun olan kişi veya kişilere problemleri bırakmak ve çözmelerini istemek beraberinde sorumluluğu atmak ve rahatlık getirecektir.
BOĞA
20 Nisan - 20 Mayıs
Partnerinize karşı ilgi duyuyor olmanız ilişkinizi toparlamak için yetmeyebilir bu yüzden ihtiyatlı ve hatalı noktalarınızı çözerek ilerlemeniz önemli.
İKİZLER
21 Mayıs - 21 Haziran
Dostlarınıza karşı önlem almanız gereken bir gündesiniz. Arkanızdan gerçekleşebilecek bir dedikodu ya da istemediğiniz bir hadise ile güveniniz sarsılabilir.
YENGEÇ
22 Haziran - 22 Temmuz
İlişkisel konularda verimli ve mutlu olacağınız bir gündesiniz. Ancak maddi konularda oldukça dikkatli olmalısınız. Herkese güvenmemeli eşyalarınıza sahip çıkmalısınız.
ASLAN
23 Temmuz - 22 Ağustos
İş ve maddiyat konularında da yine ihtiyacınız olandan fazlasını harcamak sizi zor duruma sokabilir. Gayretlerinizin karşılığını alabileceksiniz.
BAŞAK
23 Ağustos - 22 Eylül
Evli olan Başak'lar aile içerisine gelecek bir terfi ile maddi konuda rahata geçerek kendilerini oldukça mutlu hissedebilirler. Güzel günler oldukça yakın.
TERAZİ
23 Eylül - 22 Ekim
Hırsızlık konusunda dikkatli olmanız ve kandırılmak konusunda önlem almanız gereken bir gündesiniz. Dostlarınızla ilişkileriniz de başarılı olacak.
AKREP
23 Ekim - 21 Kasım
Sezgilerinize güvenmeniz, doğruyu yanlışı ayırt edebilmeniz bakımından önemli olacak. Daha olumlu bir hayat için cümlelerinize dikkat etmelisiniz...
YAY
22 Kasım - 21 Aralık
Aşk hayatınızda inişli çıkışlı ilişki süreçlerinden geçebilirsiniz. Partnerinizle yaşadıklarınız problem haline gelebilir. Ancak fevri olmamaya dikkat etmelisiniz.
OĞLAK
22 Aralık - 19 Ocak
Bugünlerde daha duygusal ve sağ duyulu olmak size ilişkide başarı getirecektir. Kalbiniz ve sevginiz oldukça verimli süreçler getirecektir.
KOVA
20 Ocak - 18 Şubat
Bereketin artacağı bugünlerde kendinizi takım çalışması içerisinde hissedebilirsiniz. Ailenizden gelecek yardım ve destek ile yalnız olmadığınızı görebilirsiniz.
BALIK
19 Şubat - 20 Mart
Duygusal konularda daha verimli olabilmek için kendinizi iyi ifade edin. Sizden başka hiç kimse sizin duygularınızı tam olarak anlayamaz, yargı hakkı vermemelisiniz.