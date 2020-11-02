Bugüne kadar 150'den fazla rol alan ve hafızalarımıza garson rolleriyle kazınan Orhan Çoban hayatını kaybetti. 82 yaşındaki oyuncu koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Peki, Orhan Çoban kimdir? Yeşilçam oyuncusu Orhan Çoban kaç yaşında ve nereli? İşte hayatı

ORHAN ÇOBAN KİMDİR?

2 Ocak 1938 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türk Sineması'nın "Garson" rolleriyle hafızalara kazınmıştır.