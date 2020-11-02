Bugüne kadar 150'den fazla rol alan ve hafızalarımıza garson rolleriyle kazınan Orhan Çoban hayatını kaybetti. 82 yaşındaki oyuncu koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Peki, Orhan Çoban kimdir? Yeşilçam oyuncusu Orhan Çoban kaç yaşında ve nereli? İşte hayatı
ORHAN ÇOBAN KİMDİR?
2 Ocak 1938 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türk Sineması'nın "Garson" rolleriyle hafızalara kazınmıştır.
İstanbul Tahtakale-Mercan arasında züccaciye toptancılarına mal alıp vererek çalışma hayatına devam ederken, kendine yaptırdığı bir siyah, bir beyaz garson kıyafetleriyle sinemamızda garson rollerini canlandırmıştır.