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    • 02.11.2020 21:24
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    • 02.11.2020 21:24
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    'de yasa dışı avlanan ve cinsi lar doğaya bırakıldı

    'de yasa dışı avlanan ve cinsi lar doğaya salındı, kuşları kafeslerde tutan kişiye idari para cezası uygulandı.

    AA
    Kuşları yasa dışı avlayanlara ceza

    Emniyet Müdürlüğünce, "Çevre Doğa ve Hayvanlara karşı işlenen suçlar"a yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, İzmit ilçesinde bir depoda beslenmesi ve satılması yasak olan ların bulunduğu bilgisi üzerine Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla operasyon yapıldı.

    Depoda, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununca beslenmesi, satılması yasaklanan 8 ve 2 cinsi kuş ele geçiren ekipler, kuşları beslediği belirlenen U.A'ya idari para cezası uyguladı.

    Kafeslerdeki kuşlar, görevlilerce doğal ortamlarına salıverildi.

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