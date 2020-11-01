Şehit kardeşi kız isteme hazırlığındayken silahlı saldırıda öldürüldü

Ambulans ile Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gerekli, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Görgü tanıklarının polise verdiği ifadede, yüzü maskeli şüphelinin "Ne bana yar olacak, ne de sana" dedikten sonra tüfeği ateşlediği öne sürüldü.

Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Saldırı sonucu hayatını kaybeden Kadir Gerekli'nin Ceyhan Belediyesi'nde ambulans şoförü olarak görev yaptığı, 20 Ağustos 2015 yılında Siirt'te teröristler tarafından yola döşenen bombanın patlaması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Gerekli'nin kardeşi olduğu öğrenildi.