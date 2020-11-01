Günlük burç yorumları –1 Kasım 2020 Pazar



KOVA: GÖRÜŞECEĞİNİZİN kişilerin başarılarınıza katkıları olabilir. Arkadaşlarınızla yapıcı ve yaratıcı yönlerinizi birleştireceksiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu sizin için önemli. Kaliteli yaşamdan yanasınız.





BALIK: Çevrenizde gelişen duygusal konulardan etkilenecek ve arkadaşlarınızla güçlü bağlar içinde olacaksınız. Grup çalışmaları için uygun bir gün ve koşulların sizden yana ve engelleri ortadan kaldırıyor.