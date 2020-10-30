Olay, Melikgazi ilçesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'ndeki Dumlupınar Apartmanı'nda meydana geldi.

EŞİNİN ÖLÜMÜNE DAYANAMADI

Geçen yıl kasım ayında cam silerken 11'inci kattan düşen eşi Ayşe E.'yi kaybeden sınıf öğretmeni Orhan E., evde kimsenin bulunmadığı sırada başına dayadığı tabancayla kendisini vurdu. Silah sesini duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

DOKTORLARIN MÜDAHALESİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Orhan E.'yi ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Orhan E., hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYORDU

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, 2 çocuk babası Orhan E.'nin eşinin ölümünün ardından bunalıma girdiği ve psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.