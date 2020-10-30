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    • Yaşam
    • 30.10.2020 12:04
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    • 30.10.2020 12:04
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    Geçen yıl eşi vefat eden öğretmen bunalıma girip etti

    'de geçen yıl cam silerken 11. kattan düşerek hayatını kaybeden Ayşe E.'nin eşi ve sınıf öğretmeni olan 43 yaşındaki Orhan E. bunalıma girip tabancayla etti. Orhan E., hastaneden doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

    DHA
    Acı son! Eşinin ölümüne dayanamadı

    Olay, Melikgazi ilçesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Caddesi'ndeki Dumlupınar Apartmanı'nda meydana geldi.

    EŞİNİN ÖLÜMÜNE DAYANAMADI
    Geçen yıl kasım ayında cam silerken 11'inci kattan düşen eşi Ayşe E.'yi kaybeden sınıf öğretmeni Orhan E., evde kimsenin bulunmadığı sırada başına dayadığı tabancayla kendisini vurdu. Silah sesini duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    DOKTORLARIN MÜDAHALESİNE RAĞMEN KURTARILAMADI
    İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Orhan E.'yi ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Orhan E., hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYORDU
    Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, 2 çocuk babası Orhan E.'nin eşinin ölümünün ardından bunalıma girdiği ve psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

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