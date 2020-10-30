Cinayete nişan aldı: Eski nişanlısı ile annesini öldürdü

Konya'da İbrahim İğret, eski nişanlısı Büşra Gizem Gülsoy ile annesi Gülay Barutçu'yu katletti.
Ardından aynı silahla yaşamına son verdi.
AH BEBEK
Gaziantep'te 2.5 aylık Fatma Halaf'ın boğazına mama kaçtı. Talihsiz bebek kurtarılamadı.
EĞİTİM ŞART
İstanbul Sultangazi'de vicdansızlar, internet kablolarını çaldı. Çocuklar uzaktan eğitime bağlanamadı. Aileler ağladı.
G'ERİK'SİZ TÜKETİM
Eskişehir'de 3 erik 40 TL'ye gitti. Manav Emin Özkaya "Şili'den geliyor. Hamileler alıyor" dedi.
Ardından aynı silahla yaşamına son verdi.
AH BEBEK
Gaziantep'te 2.5 aylık Fatma Halaf'ın boğazına mama kaçtı. Talihsiz bebek kurtarılamadı.
EĞİTİM ŞART
İstanbul Sultangazi'de vicdansızlar, internet kablolarını çaldı. Çocuklar uzaktan eğitime bağlanamadı. Aileler ağladı.
G'ERİK'SİZ TÜKETİM
Eskişehir'de 3 erik 40 TL'ye gitti. Manav Emin Özkaya "Şili'den geliyor. Hamileler alıyor" dedi.