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    • Yaşam
    • 30.10.2020 Gazete
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    Cinayete nişan aldı: Eski nişanlısı ile annesini öldürdü

    Konya'da İbrahim İğret, eski nişanlısı Büşra Gizem Gülsoy ile annesi Gülay Barutçu'yu katletti. Ardından aynı silahla yaşamına son verdi.

    Cinayete nişan aldı
    Konya'da İbrahim İğret, eski nişanlısı Büşra Gizem Gülsoy ile annesi Gülay Barutçu'yu katletti.




    Ardından aynı silahla yaşamına son verdi.



    AH BEBEK
    Gaziantep'te 2.5 aylık Fatma Halaf'ın boğazına mama kaçtı. Talihsiz bebek kurtarılamadı.



    EĞİTİM ŞART
    İstanbul Sultangazi'de vicdansızlar, internet kablolarını çaldı. Çocuklar uzaktan eğitime bağlanamadı. Aileler ağladı.

    G'ERİK'SİZ TÜKETİM
    Eskişehir'de 3 erik 40 TL'ye gitti. Manav Emin Özkaya "Şili'den geliyor. Hamileler alıyor" dedi.
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    Haberler Yaşam Cinayete nişan aldı: Eski nişanlısı ile annesini öldürdü